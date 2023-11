Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Trickbetrug:

Am Dienstag, den 21.11.2023, in den Abendstunden, rief eine Täterin bei einem lebensälteren Bürger in Bad Harzburg an und gab vor, dass sie eine Mitarbeiterin seiner Bank sei. Unter dem Eindruck des Gespräches ließ sich der Mann dazu überreden mehrere Überweisungen von insgesamt über 22000,- Euro im Online-Banking-Verfahren durchzuführen. Erst nach dem Telefonat kamen dem Mann Zweifel an den Angaben der Frau und den Geldforderungen, so dass er sich entschloss eine Anzeige wegen Betruges bei der Polizei zu erstatten. In diesem Zusammenhang wird geraten: Bleiben sie vorsichtig bei unbekannten Personen am Telefon. Seien Sie bei Geldforderungen skeptisch und gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen ein, auch nicht bei angeblichen Notlagen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Bewahren Sie Ruhe und kontaktieren Sie im Zweifelsfall ihre Örtliche Polizeidienststelle.

Anzeige nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt in Goslar-Vienenburg: Am Dienstag, den 21.11.2023, hielt sich gegen 18:20 Uhr ein Täter in einem Lebensmittelgeschäft in Vienenburg an der Osterwiecker Straße auf. Hier wurde er durch eine Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er diverse Artikel aus den Warenträgern nahm und diese zum Teil in den Einkaufswagen legte und zum Teil unter seiner Bekleidung versteckte. Die Mitarbeiterin informierte ihre Kollegin über dieses Vorgehen. Als der Täter sich zur Kasse begab, legte er dort jedoch nur die Waren vor, die sich im Einkaufswagen befanden und bezahlte diese. Anschließend begab er sich zum Ausgang des Geschäftes. Hier wurde er dann von der Mitarbeiterin auf die nicht bezahlten Waren angesprochen. Hierbei ergriff sie den Einkaufswagen und hielt ihn fest. Kurz darauf riss der Täter den Einkaufswagen mit Gewalt an sich und flüchtete unter Mitnahme der unbezahlten Waren aus dem Markt.

