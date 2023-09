Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: PKW aufgebrochen und mehrere Kennzeichen entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:30 Uhr hörte eine Anwohnerin in der Maybachstraße eine Alarmanlage und beobachtete, wie sich eine jüngere, männliche Person, mit weißen Schuhen, schwarzer Hose und schwarzer Kapuzenjacke von einem geparkten Mercedes in Richtung Siemensstraße entfernte. Eine Streifenwagenbesatzung stellte in der Folge fest, dass der PKW aufgebrochen wurde. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass im Fasanenweg an mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet wurden. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 94490 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell