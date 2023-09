Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Unbekannte beschädigen Tartanplatz auf städtischem Freizeitgelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen beschädigten zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 06:00 Uhr (28./29.09.2023) einen Tartanplatz auf dem Sport- und Freizeitgelände am Wengenweg. Vermutlich fuhren die Personen mit einem Motorrad oder Motorroller über das Fußballfeld und zogen dort Kreise, wodurch die Oberfläche des Kunststoffbelags beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Gäu ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07032 95491-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

