Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Mann von Jugendlichen angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Jugendlichen, der am Donnerstag (28.09.2023) gegen 13:45 Uhr einen 33-Jährigen in Magstadt tätlich angegriffen hat. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Erbachweg unterwegs und traf auf eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen, die sich auf dem dortigen Spielplatz aufhielten. Der 33-Jährige sprach die Jugendlichen an und forderte sie auf, ihren Müll in den Mülleimer zu werfen und nicht auf dem Spielplatz zu hinterlassen. Als er weiterfuhr, wurde er von zwei Jugendlichen aus der Gruppe verfolgt, wobei einer zu Fuß hinter ihm herrannte und ein zweiter ihm mit einem E-Scooter folgte. Im Bereich des Rathauses wurde der 33-Jährige schließlich von dem Jugendlichen auf dem E-Scooter eingeholt. Der Jugendliche sprühte dem 33-Jährigen unvermittelt Pfefferspray aus einer Sprühdose ins Gesicht und flüchtete anschließend auf dem Scooter die Maichinger Straße entlang zurück in Richtung Spielplatz. Der 33-Jährige wurde durch das Reizgas verletzt. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell