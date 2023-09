Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Dagersheim: Unfallflucht im Eichenweg

Ludwigsburg (ots)

Eine unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem sie zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr (27./28.09.2023) mit einem Fahrzeug ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil beschädigt und einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht hat. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Hinweise zum Unfall unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

