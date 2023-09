Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: "Hallo Mama, das ist meine neue Nummer" - Whatsapp-Betrüger erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person kontaktierte am Mittwoch (27.09.2023) eine 63-jährige Frau aus Herrenberg per Whatsapp. In der Annahme, es handle sich tatsächlich um ihre Tochter, reagierte die 63-Jährige auf die Nachricht. Nach einigen Nachrichten bat die unbekannte Person darum, für sie eine Rechnung zu begleichen. Um ihrer vermeintlichen Tochter zu helfen, überwies die 63-Jährige schließlich knapp 1.000 Euro auf das angegebene Konto und schickte der unbekannten Person wunschgemäß einen Screenshot der Überweisung als Nachweis zu. Als die Person am nächsten Tag erneut per Whatsapp um finanzielle Hilfe bat, wurde die 63-Jährige misstrauisch, reagierte nicht mehr auf die Nachrichten und erstattete schließlich Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell