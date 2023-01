LPI-SHL: Drogen konsumiert

Dönges (ots) - Ein 58-jähriger Opel-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Bundesstraße von Marksuhl in Richtung Dönges. Nach einer Linkskurve kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Mann blieb unverletzt und um seinen Opel kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

