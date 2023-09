Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: 7.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in der Jahnstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 19:50 Uhr und Donnerstag, 14:00 Uhr (27./28.09.2023) verursachte eine unbekannte Person einen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, als sie vermutlich beim Einparken mit einem Fahrzeug einen in der Jahnstraße in Waldenbuch abgestellten VW T-Roc streifte. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157 52699-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

