POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Altkeidercontainer angezündet

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag (28.09.2023) gegen 20:30 Uhr in die Max-Eyth-Straße nach Großsachsenheim aus, nachdem dort ein brennender Kleidercontainer gemeldet worden war. Tatsächlich brannten beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Altkleidercontainer sowie ein daneben abgestellter Karton mit Altkleidern. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Das etwa zehn Meter entfernt stehende Gebäude eines Lebensmitteldiscounters war von dem Brand nicht betroffen, lediglich die Blätter eines Baumes wurde durch die Hitzeentwicklung in dem Kleidercontainer in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Brand wurde der Altkleidercontainer samt Inhalt vollständig zerstört, der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

