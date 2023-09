Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Einbruch in Einfamilienhaus im Ortsteil Aldingen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Wohngebiet Halden zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zugang ins Wohnhaus. Dort wurden Schmuck sowie Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 280820, zu melden.

