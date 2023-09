Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Frontalunfall auf der L1184 fordert drei Schwerverletzte

Ludwigsburg (ots)

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer war am Freitag (29.09.2023) auf der Landesstraße 1184 von Bondorf in Fahrtrichtung Ergenzingen unterwegs. Gegen 14:45 Uhr kam er aus noch unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem ihm entgegenkommenden Wohnmobil einer 27-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer, die Lenkerin des Wohnmobils sowie deren 48-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die beiden Insassen des Wohnmobils kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei setzte eine Drohne ein, um Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle zu fertigen. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei Herrenberg im Einsatz. Die Landesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 18:15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell