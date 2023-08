Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Eingeschlossene Männer lösen Alarm aus

Bremerhaven (ots)

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei am Mittwochabend, 30. August, im Bremerhavener Ortsteil Mitte-Nord. Dort war gegen 19.15 Uhr an einem Sportlerheim die Alarmanlage ausgelöst worden. Als die Beamten eintrafen, um nach dem Rechten zu sehen, stellten sie fest, dass sich tatsächlich Personen im Gebäude befanden - allerdings wider Willen. Offenbar hatten die drei Männer zuvor eine Besprechung in dem Haus gehabt. Eine andere Person hatte in dieser Zeit das Gebäude verlassen, die Tür abgeschlossen und die Alarmanlage scharfgeschaltet. Als die drei Männer nach ihrer Besprechung gehen wollten, lösten sie den Alarm aus und fanden sich eingesperrt wieder. Keiner von ihnen besaß den passenden Schlüssel. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten hatten die drei Eingeschlossenen aber bereits eine Verantwortliche telefonisch erreicht, die wenig später eintraf und die drei Männer herausließ. Danach wurde die Tür im Beisein der Polizisten wieder zugesperrt und die Alarmanlage aktiviert.

