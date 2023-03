Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Werkfeuerwehr zum Miterleben: Jugendfeuerwehr Schaephuysen zu Gast im CHEMPARK

Rheurdt/Krefeld (ots)

Am Samstag gewährte die Werkfeuerwehr CHEMPARK in Krefeld dem Nachwuchs der Jugendfeuerwehr Schaephuysen exklusive Einblicke.

Ob ein 40 Tonnen schweres Großtanklöschfahrzeug mit rund 15.000 Litern Löschmittel oder eine fernsteuerbare Teleskopmastbühne mit mehr als 30 Metern Arbeitshöhe - bei der Werkfeuerwehr im Krefelder CHEMPARK ist alles etwas größer dimensioniert. Das muss auch sein, denn auf dem rund 260 Hektar großen Areal des Industrieparks produzieren und verarbeiten mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 40 einzelnen Betrieben diverse Chemieprodukte. Wo viele Gefahrstoffe zusammenkommen und ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht, werden auch spezielle Anforderungen an die Sicherheit gestellt. So unterhält die Currenta GmbH & Co OHG als Betreiber des CHEMPARK an den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen eine gemeinsame Werkfeuerwehr. Am Standort Krefeld sind es allein mehr als 100 Feuerwehrangehörige, eingeteilt in Schichten mit 18 Kräften zuzüglich Rettungsdienst und Führungspersonal.

Einblicke in den Wachalltag der rund um die Uhr besetzten Werkfeuerwehr bleiben der breiten Öffentlichkeit meist verborgen. Bei den wenigen, die eine exklusive Führung bekommen, schlagen feuerwehrbegeisterte Herzen allerdings merklich höher. Am Samstag hatte der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr Schaephuysen die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Uerdinger Spezialkräfte zu schauen. Geführt von einigen Kollegen der diensthabenden Wachabteilung und dem Wachabteilungsleiter Frank Diepers ging es durch die Wache, die Fahrzeughallen, sämtliche Werkstätten und - zur Begeisterung aller Jugendlichen - auch durch den engen Käfig der Atemschutzübungsstrecke. Diepers, der im Hauptberuf bei der Werkfeuerwehr arbeitet und ehrenamtlich die Führung der Löscheinheit Schaephuysen (Freiwillige Feuerwehr Rheurdt) innehat, hatte diesen Ausflug der besonderen Art initiiert. Gemeinsam mit den Betreuerinnen und Betreuern der Jugendfeuerwehr bescherte man den Nachwuchslöschern zwischen 10 und 17 Jahren einen unvergesslichen Tag. Man nahm sich alle Zeit, um den interessierten, kleinen Gästen sämtliche Fragen zu beantworten und ihnen die unzähligen Spezialgeräte vorzustellen, die weit über das Maß der gewöhnlichen Ausstattung einer öffentlichen Feuerwehr hinausgehen.

Tore auf und Wasser Marsch - vieles durfte unter Anleitung der Werkfeuerwehrleute auch gleich ausprobiert werden. Mit wenigen Klicks wurden schwere Maschinen und teleskopierbare Löschvorrichtungen bewegt. Mit seiner Arbeit etwas bewegen und Menschen in Not helfen zu können - ein zunehmend wichtiger Faktor für junge Menschen, insbesondere in der Berufsfindung. Der Uerdinger Chemiepark ist nicht nur der größte Arbeitgeber Krefelds, sondern auch einer der größten Ausbilder in der Region. Im CHEMPARK haben Schulabgänger sowie Hochschulabsolventen die Wahl zwischen einem Dutzend verschiedener Berufsausbildungen und Jobs im naturwissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Bereich. Unter anderem auch bei der Werkfeuerwehr. Jährlich werden Azubis für die Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann bzw. zur Werkfeuerwehrfrau gesucht. Wer weiß, vielleicht prägte der samstägliche Besuch der Wache auch einige Jugendliche bei der schwierigen Planung ihres zukünftigen, beruflichen Lebenswegs.

