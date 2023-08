Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf der Hafenstraße: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Bremerhaven (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwochmittag, 30. August, durch einen Unfall auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe. Gegen 11.40 Uhr waren hier zwei Fahrzeugen zusammengeprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 42-jährige Fahrer eines Ford-Lieferwagens auf der Hafenstraße in südlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Straße Geestheller Damm abzubiegen. Auf der Hafenstraße kam ihm ein 38-jähriger Mann in einem BMW entgegen. Der Ford prallte im Abbiegen mit dem BMW zusammen. Die Fahrer der Autos blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und wurden später abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen. Die Polizei sperrte die Hafenstraße zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nord weiträumig ab. Da auch die Grimsbystraße aufgrund von Bauarbeiten nicht zur Verfügung stand, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell