Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrerflucht-Zeugen gesucht

Landstuhl (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Freitag aus der Hembachstraße gemeldet worden. Der rechte hintere Kotflügel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra Caravan, wurde vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher suchte das Weite. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Zeitraum 13:30 bis 18:30 Uhr. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

