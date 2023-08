POL-PDKL: Drogen im Straßenverkehr

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitag gegen 09:00 Uhr kam es an der abknickenden Vorfahrt in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Transporter die Bezirksamtsstraße aus Richtung der Verbandsgemeinde und wollte an der abknickenden Vorfahrt weiter geradeaus die ...

