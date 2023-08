Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Autofahrer

Hütschenhausen (ots)

Einem Verkehrsteilnehmer war in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße ein Schlangenlinien fahrender Pkw aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten bei dem 55-jährigen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Skoda-Fahrer wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. |pilan

