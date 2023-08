Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei bittet Zeugen und Ersthelfer, sich zu melden

Bremerhaven (ots)

Ein Radfahrer wurde am gestrigen Montag, 28. August, bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Ersthelfer des Unfalls, sich schnell zu melden (0471/953-3144). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 62 Jahre alte Radfahrer gegen 10.15 Uhr entlang der Rickmersstraße in westlicher Richtung unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte eine 83-jährige Autofahrerin von der Van-Heukelum-Straße nach rechts in die Rickmersstraße einzubiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der 62-jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um den Mann. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zur Aufklärung der Situation werden die Zeugen und Ersthelfer gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Am Wagen der Unfallverursacherin entstanden leichte Sachschäden. Auf der Rickmersstraße kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell