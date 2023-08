Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrug an der Supermarktkasse: Fotofahndung der Polizei mit Bitte um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem größeren Betrugsverfahren mit und bittet um Hinweise auf die Tatverdächtigen. Hierzu wurde jetzt per Gerichtsbeschluss die Öffentlichkeitsfahndung per Foto freigegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei unbekannte männliche Täter im Edeka-Markt an der Weserstraße in Bremerhaven-Wulsdorf zweimal mittels Smartphone Einkäufe bezahlt und zusätzlich an der Kasse Bargeld abgehoben. Die Abbuchungen in dreistelliger Höhe erfolgten unrechtmäßig mit einer auf dem Smartphone erstellten virtuellen Zahlungskarte unter Belastung des Kontos einer Geschädigten aus Brandenburg. Der Geschädigten ist durch mehr als 70 gleichgelagerten Taten im nordwestdeutschen Raum ein wirtschaftlicher Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

In Bremerhaven wurden die Tatverdächtigen, von denen einer eine auffällige Halstätowierung hat, videografiert. Zu Alter und Körpermaßen liegen keine Hinweise vor. Beide Täter tragen auf den Videoaufnahmen eine FFP-2 Maske, wodurch ein Großteil des Gesichtes verdeckt wird. Das Bild des tätowierten Verdächtigen darf die Polizei per Gerichtsbeschluss nun zu Fahndungszwecken veröffentlichen. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt am 5. Januar dieses Jahres gegen 18 Uhr einen braunen Parka mit schwarzem Fellbesatz an der Kapuze, eine gelbe Warnweste unter dem Parka, eine blaue Hose, weiße Nike-Schuhe, ein blaues Cap und die besagte auffällige Tätowierung an der linken Halsseite.

Der zweite Tatverdächtige Mann trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Streifen und weißem Emblem auf dem linken Hosenbein, einen schwarze Kapuzenpullover, eine gelbe Warnweste mit Schriftzug auf dem Rücken, weiße Sportschuhe und ein schwarzes Cap.

Wer die Tatverdächtigen erkennt oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

