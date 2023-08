Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Sachbeschädigungen in Bremerhaven-Leherheide

Bremerhaven (ots)

Aufgrund mehrerer Sachbeschädigungen am vergangenen Wochenende in Bremerhaven-Leherheide hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. An einer Rampe im Skatepark in der Kurt-Schumacher-Straße wurde eine neue Graffiti-Schmiererei festgestellt. Hier hatten derzeit noch unbekannte Täter zwischen Freitag, 25. August, 20 Uhr, und 26. August, 18 Uhr, die Skaterampe beschmiert. Am heutigen Morgen, 28. August, gegen 8.30 Uhr wurde die Polizei durch den Hausmeister zur Karl-Marx-Schule an der Ferdinand-Lassalle-Straße gerufen. Hier hatten derzeit noch unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 14.45 Uhr, und Montagmorgen ein Mauerteil der Schule mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Ebenso wurde die angrenzende Fensterbank mit einem schwarzen Stift beschmiert. Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

