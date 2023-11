Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 12-Jähriger leicht verletzt

Rheine (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen (27.11.23) gegen 07.45 Uhr ist ein 12-Jähriger leicht verletzt worden. Eine 57-jährige Radfahrerin aus Rheine fuhr zunächst auf dem Radweg des Konrad-Adenauer-Rings in Richtung Hansaallee. Dort kam ihr dann der 12-Jährige aus Rheine entgegen, der auf dem Weg zur Schule war und in Richtung Ems fuhr. Im Begegnungsverkehr, etwa auf Höhe der Schotthockstraße, kam es zur Kollision. Der Junge wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant behandelt. Die 57-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell