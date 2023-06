LPI-SHL: Von Straße abgekommen

Meiningen (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es Mittwochvormittag in der Henneberger Straße in Meiningen. Ein 35-jähriger Quad-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Skoda eine Gefahrenbremsung einleiten musste und fuhr auf. Der Quad-Fahrer stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro an den Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

