LPI-SHL: Unfall Pkw/Quad

Wohlmuthausen (ots) - Sekundenschlaf führte Mittwochmorgen in Wohlmuthausen zu einem Verkehrsunfall eines 33-jährigen Autofahrers. In Folge dessen krachte der Wagen des Mannes gegen ein Geländer in der Dorfstraße. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

