POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Polizei sucht nach Wohnungseinbruch Zeugen

Bereits am 29.11.2024 ereignete sich in der Basler Landstraße in Freiburg-St. Georgen ein Wohnungseinbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der unbekannte Täter zwischen 18 und 19 Uhr in das Innere der Wohnung, indem er eine Terrassentür einschlug. Es wurden diverse Räume durchwühlt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Basler Landstraße bzw. im Bereich der dortigen Tankstelle ("Esso") und dem Morfhauser Weg sowie dem Verbindungsweg zwischen Basler Landstraße und Morfhauser Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Wem sind Personen aufgefallen, die sich verdächtig verhalten haben? Wer hat unbekannte Fahrzeuge festgestellt, die dort möglicherweise über einen längeren Zeitraum standen? Befanden sich möglicherweise sogar Personen in den Fahrzeugen?

Insbesondere wird eine mögliche Zeugin gesucht, welche um ca. 18.02 Uhr die Tankstelle stadteinwärts passierte. Ermittlungen zufolge überquerte diese Person anschließend die Basler Landstraße und bog dann in den genannten Verbindungsweg zur Morfhauser Straße ein. Dort könnte sie dem unbekannten Täter begegnet sein. Die Zeugin trug eine blau-graue, längere Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose sowie weiße Socken und weiße Schuhe.

Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761/882-2880 entgegengenommen.

