POL-PDWIL: Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses

Wittlich (ots) - Am Freitag, 09.08.2024 ereignete sich gegen 19:30 Uhr am "Schloßberg" in Wittlich eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Zafira parkte ihren PKW am "Schloßberg" am Straßenrand. Währenddessen kollidierte ein bislang unbekannter Motorradfahrer mit dem geparkten PKW. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. ...

mehr