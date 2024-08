POL-PDWIL: Nachtrag zur Pressesofortmeldung von heute Vollsperrung aufgrund schwerem Unfall A60

Lieser (ots) - In der Nacht vom 10.08.2024 auf den 11.08.2024 entwendeten unbekannte Täter in der Ortschaft Lieser zwei Schaukästen mit hochwertigen Uhren und Goldschmuck aus einem geparkten Fahrzeug in der Hochstraße in Lieser. Um an die Beute zu gelangen, schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Die beiden durchwühlten Schaukästen konnten ...

