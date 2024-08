Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von hochwertigen Uhren und Schmuck aus einem Fahrzeug in Lieser

Lieser (ots)

In der Nacht vom 10.08.2024 auf den 11.08.2024 entwendeten unbekannte Täter in der Ortschaft Lieser zwei Schaukästen mit hochwertigen Uhren und Goldschmuck aus einem geparkten Fahrzeug in der Hochstraße in Lieser. Um an die Beute zu gelangen, schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Die beiden durchwühlten Schaukästen konnten am Morgen des 11.08.2024 am Moselufer in Lieser aufgefunden werden. Der größte Teil der Wertgegenstände wurde entnommen und entwendet. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Email an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell