LPI-GTH: Überholvorgang trotz Gegenverkehr

Gotha (ots) - Seit Anfang November hatte ein 54-Jähriger seinen Mercedes-Oldtimer in einem Parkhaus in der Gartenstraße abgestellt. Seitdem kam es zu erheblichen Beschädigungen an diesem Fahrzeug, außerdem wurden die Kennzeichen gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 03621/780 unter Angabe der Bezugsnummer 0321045/2023 zu melden. (dg) Rückfragen ...

