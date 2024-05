POL-DN: Von der Straße abgekommen

Jülich/Welldorf (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (07.05.2024) mussten zwei Personen in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Jülicher die Landesstraße 213 aus Richtung Welldorf kommend in Fahrtrichtung Stetternich. An der Einmündung zur Bundesstraße 55 beabsichtigte er, auf diese nach links abzubiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 27-jährige Autofahrerin aus Jülich. Bei der anschließenden Kollision ...

