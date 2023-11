POL-WE: + Kind nach Hundebisse verletzt + In Graben gelandet + Getränkelaster abgedrängt + Wohnungseinbrüche + In Tennisheim eingestiegen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Wölfersheim-Melbach: Hund beißt Kind -

Am Freitagabend kamen Polizei und eine Rettungswagenbesatzung auf einem Reitgelände in der Steinfurther Straße zum Einsatz. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine Mutter mit Ihrem knapp zweijährigen Sohn nach den Pferden schaute. Plötzlich griff ein auf dem Gelände freilaufender Hund das Kind an und biss es mehrfach in die Beine. Der Junge trug schwere Verletzungen davon, die von der Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Anschließend brachten die Sanitäter das Kind in eine Kinderklinik in Gießen. Die Polizei ermittelt gegen den Besitzer der "Old English Bulldog" wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Wölfersheim: Von der Fahrbahn abgekommen -

Mit Prellungen und Nackenschmerzen überstand eine 40-jährige Audifahrerin einen Unfall. Die in Echzell lebende Frau war am Samstagnachmittag von Echzell in Richtung Bundesstraße 455 unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit ihrem Audi auf den rechten Fahrbahnrand und verlor in der Folge die Kontrolle über den Wagen. Der rutschte nach links von der Straße, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Leichtverletze zu weiteren Untersuchungen in die Hochwald-Klinik. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Blechschäden liegen bei rund 2.000 Euro.

Wöllstadt - B 3: Getränkelaster von der Straße gedrängt -

Heute in den frühen Morgenstunden kippte an der Bundesstraße 3 bei Wöllstadt ein Getränkelaster um. Gegen 05.30 Uhr war der 50-jährige Lkw-Fahrer aus Friedberg kommend in Richtung Karben unterwegs. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Wöllstadt / Rodheim überholte ein BMW-Fahrer den Laster, offensichtlich ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Fahrer eines entgegenkommenden Mazdas bremste stark ab und zog nach rechts, um einen Zusammenstoß mit dem 52-jährigen Friedberger im BMW zu vermeiden. Gleichzeitig lenkte der BMW-Fahrer nach rechts, prallte gegen die linke Seite des Lkw und drängte diesen so von der Fahrbahn ab. Der Laster fuhr durch den Straßengraben auf ein Feld. Hier kippte der Anhänger um und Flaschen und Kisten fielen herunter. Vereinzelt verteilten sich Glasscherben auf der Fahrbahn. Der ebenfalls in Friedberg lebende Lasterfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der Verkehr konnte die Unfallstelle passieren - zur Bergung des Lasters musste die Bundesstraße ab etwa 08.00 Uhr für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Echzell-Bingenheim: Einbruch ohne Beute -

In den zurückliegenden drei Wochen suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Raunstraße auf. Zwischen dem 18.10.2023 und dem 05.11.2023 (Sonntag) verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner, ließen die Einbrecher keine Wertsachen mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt-Staden: Auf Balkon geklettert -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es ein Dieb in der Straße "Hinter den Tannen" abgesehen. Zunächst kletterte er auf das Dach einer Garage und von dort aus weiter auf einen Balkon. Anschließend riss er das Fliegengitter der Tür ab und versuchte vergeblich diese aufzubrechen. Er scheiterte und ließ einen Schaden von etwa 700 Euro zurück. Zeugen, die den Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr, dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Nidda: Über Terrassentür eingestiegen -

Mit Schmuck und Sammlerstücken suchten Einbrecher in der Carl-Roemheld-Straße das Weite. Am Samstag, im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, öffneten diese und durchwühlten Schränke und Kommoden. Neben Uhren fielen ihnen Modeleisenbahnen in die Hände. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Reparatur der Scheibe wird mindestens 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Friedberg: Elektrofachgeschäft im Fokus von Einbrechern -

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich Einbrecher in der Kaiserstraße an der Eingangstür eines Elektrogeschäftes zu schaffen. Trotz mehrerer Versuche diese gewaltsam zu öffnen, schafften sie es nicht in den Markt einzudringen. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 18.30 Uhr und 09.30 Uhr am Markt beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 an die Ermittler der Friedberger Polizei zu wenden.

Bad Vilbel: In Tennisheim eingebrochen -

Am Wochenende suchten Diebe das Vereinsheim des Tennis-Club Bad Vilbel in der Huiziner Straße auf. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen schoben die Täter den Rollladen des Einganges hoch und brachen die Tür auf. Im Inneren suchten sie in Schränken nach Beute. Ob ihnen Wertsachen in die Hände fielen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird mindestens 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Verandatür aufgehebelt -

Nachdem unbekannte Einbrecher am Samstag in ein Haus in der Danziger Straße eingebrochen waren, bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe. Die Diebe hebelten zwischen 17.15 Uhr und 23.30 Uhr die Verandatür auf und suchten im Haus nach Wertsachen. Welche Gegenstände die Einbrecher mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Schäden an der Tür summieren sich auf zirka 2.000 Euro. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder denen in der Danziger Straße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

