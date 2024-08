Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallunter Alkoholeinfluss

Nerdlen (ots)

Am 10.08.2024 gegen 01:00 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs an der L46 in Höhe Nerdlen zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L67 in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs an der L46. Im Kreisverkehr verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Beamte der Polizei Daun eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2,7 Promille. Ebenso konnten die Beamten feststellen, dass der mitgeführte Pkw weder zugelassen, noch versichert ist. Den Fahrzeugführer sowie auch die Fahrzeughalterin erwarten nun entsprechende Strafverfahren. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt.

