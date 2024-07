Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240724.1 Kiel: Kellnerin erhält ihre Geldbörse zurück

Kiel (ots)

Am Dienstag gab ein couragierter Paketbote eine Kellnergeldbörse auf dem 1. Polizeirevier ab, welche die Mitarbeiterin eines Restaurants in Holtenau zuvor auf dem Heimweg während des Fahrradfahrens verloren hatte. Die Geldbörse lag unweit des Restaurants in der Strandstraße. Der mittlere, dreistellige Bargeldbetrag befand sich nach wie vor darin. Der Paketzusteller verzichtete ausdrücklich auf einen Finderlohn.

Am Mittwochmorgen kam die überglückliche Mitarbeiterin des Restaurants zum 1. Polizeirevier. Sie konnte nachweisen, dass ihr die Geldbörse gehört, sodass die Polizisten ihr diese aushändigten. Sie erkundigte sich nach dem Finder, wolle sich bei ihm bedanken und sich für ihn trotz des Finderlohnverzichts etwas Besonderes einfallen lassen.

Pauline Vogler

