Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Raub auf Straße

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21.01.2023) um 01:15 Uhr war der 28-jährige Geschädigte zu Fuß in der Rosenstraße in Holzgerlingen unterwegs. Zwei bislang unbekannte männliche Personen stießen ihn unvermittelt von hinten zu Boden und sprühten ihm Reizgas ins Gesicht. Sie forderten den Geschädigten auf, ihnen seine Wertgegenstände auszuhändigen. Dieser übergab ihnen anschließend seinen Geldbeutel. In der Folge wurde er von den Tätern nach weiteren Wertgegenständen durchsucht. Die beiden Männer flüchteten anschließend in Richtung der Bühlenstraße. Der Geldbeutel samt Inhalt hatte einen Gesamtwert von circa 80 Euro. Der 28-Jährige erlitt bei dem Überfall Schürfwunden und eine Reizung der Augen. Zur weiteren Untersuchung wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet, ca. 180 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer: 0800 1100225 oder unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell