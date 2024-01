Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliche zünden Inhalt von Müllbehälter an

Neuss (ots)

Weil eine Zeugin eine gute Beschreibung abgegeben hatte, konnten Polizeibeamte einen 15 Jahre alten Jungen aus Neuss und einen 15 Jahre alten Jungen aus Willich als Tatverdächtige einer Sachbeschädigung ermitteln.

Die Zeugin hatte zuvor beobachte, wie die Jugendlichen am Samstag (06.01.), gegen 15:00 Uhr, an einem Müllbehälter in einer Parkanlage an der Straße "Im Niederfeld" zündelten und sich anschließend entfernten.

Alarmierte Polizeibeamte erkannten die jungen Männer bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort und stellten sie zur Rede. Sie bestreiten die Tat. Bei dem Willicher konnte ein handelsübliches Feuerzeug aufgefunden werden.

An dem Metallbehälter entstand geringer Schaden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell