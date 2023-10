Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier Einsätz in kurzer Zeit

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag des 17. November 2023, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, war die Feuerwehr Bremerhaven in einer kurzen Zeitspanne mit vier Einsätzen konfrontiert. Hier ist eine Zusammenfassung der Ereignisse:

1. Wohnungsbrand in der Frühlingstraße: Um 16:33 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Der Brand wurde schnell lokalisiert, und es stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät den Vorfall ausgelöst hatte. Die Feuerwehr konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen, und es gab keine Verletzten.

2. Brandgeruch in der Brommystraße: Nur sechs Minuten später, um 16:39 Uhr, erfolgte der Alarm aufgrund von Brandgeruch. Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, und es gab keine tatsächliche Gefahr.

3. Unklare Rauchentwicklung in der Heinrichstraße: Um 16:55 Uhr meldeten besorgte Anwohner eine unklare Rauchentwicklung. Die Feuerwehr führte eine gründliche Überprüfung durch, konnte jedoch keine gefährliche Rauchquelle finden. Es handelte sich um eine Situation, die keine weiteren Maßnahmen erforderte.

4. Eingeschlossene Personen in einem Aufzug in der Nelly-Sachs-Straße: Um 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen, bei dem eine Person in einem Aufzug eingeschlossen war. Die Feuerwehrleute reagierten prompt und befreiten die eingeschlossene Person sicher und unverletzt aus der Aufzugskabine.

