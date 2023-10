FW Bremerhaven: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots) - Eine Frau hat sich gestern (14. Oktober 2023) gegen 22.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in einer Baustelle in der Cherbourger Straße verletzt. Die Fahrzeugführerin kollidierte mit einem stehenden Radlader nach einer Baustellenabsperrung in Fahrrichtung West. Der Rüstzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurden daraufhin zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. ...

