FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf Cherbourger Straße

Eine Frau hat sich gestern (14. Oktober 2023) gegen 22.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in einer Baustelle in der Cherbourger Straße verletzt. Die Fahrzeugführerin kollidierte mit einem stehenden Radlader nach einer Baustellenabsperrung in Fahrrichtung West. Der Rüstzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurden daraufhin zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Die Frau konnte sich eigenständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall, wurde vor Ort durch den Notarzt und den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Am Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

