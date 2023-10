Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: 2-jähriges Kind im Stuhl eingeklemmt

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven hat gestern (14. Oktober 2023) gegen 18 Uhr ein 2-jähriges Kind in Bremerhaven, im Stadtteil Geestemünde, befreit. Ein kleiner Junge war zuvor beim Spielen mit dem Kopf in der Rückenlehne eines Stuhles eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten daraufhin den Jungen mit Hilfe einer Säge. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte der Junge vor Ort bleiben. Am Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell