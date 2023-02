Polizei Düren

POL-DN: Betrüger gibt sich hilfsbereit

Jülich (ots)

Auf der Heinsberger Straße in Jülich ist eine 87-Jährige am Samstag (11.02.2023) einem Betrug zum Opfer gefallen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Gegen 14:00 Uhr kam die Frau aus Jülich vom Einkaufen zurück. Vor ihrem Haus bot ihr ein Unbekannter Hilfe beim Tragen der Taschen an, die die 87-Jährige dankend annahm. In der Wohnung offenbarte der Unbekannte der Dame dann, dass er die Leitungen prüfen müsse. Er wies die 87-Jährige dann an, die Leitungen im Bad auf- und zuzudrehen, während er selbst in der Tür des Badezimmers stand. Zeitgleich gelangte jedoch vermutlich ein Mittäter in die Wohnung, der unbemerkt Schmuck aus der Wohnung entwenden konnte. Erst am Abend bemerkte die Seniorin den Diebstahl und meldete sich bei der Polizei.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich der Heinsberger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben. Der Unbekannte, der Hilfe beim Tragen der Tasche der Geschädigten anbot, wird zudem wie folgt beschrieben:

- männlich - 40 bis 45 Jahre - akzentfreies Deutsch - "Knopf" im Ohr

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

