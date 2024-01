Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Beckhausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Leicht verletzt erschien ein 50-jähriger Gelsenkirchener am Sonntagabend, 7. Januar 2024, um 18 Uhr auf der Polizeiwache Nord, um eine Anzeige zu erstatten. Gegenüber den Polizei-beamten gab der Verletzte an, dass er am gleichen Tag, gegen 16 Uhr, auf der Pannschoppenstraße in Beckhausen zu Fuß unterwegs war. Plötzlich habe er einen Schlag verspürt und sei daraufhin zu Boden gestürzt. Im weiteren Verlauf hätten drei unbekannte Männer auf ihn eingetreten und eingeschlagen sowie sein Smartphone und seine Geldbörse entwendet. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell