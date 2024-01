Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer handfesten Auseinandersetzung in Buer am Sonntag, 7. Januar 2024. In den frühen Morgenstunden, gegen 2.20 Uhr, liefen ein 31-Jähriger und eine 35-Jährige über die Ludgeristraße in Buer, als die beiden Gelsenkirchener dort auf eine Gruppe von drei jungen Männern trafen. Der 31-Jährige bat die Jugendlichen angesichts der Uhrzeit etwas ruhiger zu sein. Daraufhin suchte die Gruppe zunächst die verbale Konfrontation, ehe sie den Gelsenkirchener zu Boden schlugen und ihn dort liegend schließlich auch traten. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung der Düppelstraße. Der 31-Jährige musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden.

Die bislang unbekannten Täter waren etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Zwei von ihnen waren dunkel gekleidet, einer trug eine blaue Jacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

