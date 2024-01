Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht an Verkehrsunfall beteiligten Mercedes

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am Samstag, 30. Dezember 2023, in Buer sucht die Polizei nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines beteiligten Autos sowie nach Zeugen. Ein 26-jähriger Mann hatte die Beamten gegen 14.10 Uhr zum Kreisverkehr an der Emil-Zimmermann-Allee gerufen. Er war zuvor mit seinem Land Rover von der Autobahn A2 abgefahren und hatte sich links einsortiert, um in den Kreisverkehr in Richtung Buer zu fahren. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zog die unbekannte Autofahrerin bzw. der unbekannte Autofahrer unvermittelt mit dem schwarzen Mercedes vom rechten Fahrstreifen, der in Richtung Erle führt, in den Kreisverkehr hinein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 26 Jahre alte Gelsenkirchener mit seinem Wagen nach links aus und touchierte dabei den Bordstein, wodurch sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer des Mercedes setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nun bittet die Polizei die Unbekannte oder den Unbekannten, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6252 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

