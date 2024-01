Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Fußgängerin in Schalke-Nord - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. Januar 2024, in Schalke-Nord mit einer Straßenbahn wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun weitere Zeugen des Unfalls. Gegen 18 Uhr lief eine 73-jährige Gelsenkirchenerin gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten über die Fußgängerüberwege der Kurt-Schumacher-Straße/ Alfred-Zingler-Straße in Richtung Uferstraße, die mit Ampeln reguliert werden. Im genannten Kreuzungsbereich werden sowohl die Fahrbahnen als auch die Fußgängerüberwege durch Straßenbahnschienen voneinander getrennt. Zeitgleich fuhr eine Bahn in Richtung Bochum und war kurz vor Erreichen der Haltestelle "Stadthafen". Es kam zur Kollision zwischen der Fußgängerin und der Straßenbahn. Die 73-Jährige wurde dabei von der Bahn erfasst und verletzte sich schwer.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Aufnahme des Unfalls wurde die Örtlichkeit großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr Gelsenkirchen führte die technische Rettung der Gelsenkirchenerin durch, während ein Notarzt samt Helfern des Rettungsdienstes die medizinische Versorgung übernahmen (Pressemitteilung Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5683977). Die 73-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

