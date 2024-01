Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Presseeinladung: Amtseinführung des neuen Polizeipräsidenten Tim Frommeyer und Verabschiedung der ehemaligen Polizeipräsidentin Britta Zur

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 12. Januar 2024, wird der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, die ehemalige Polizeipräsidentin Britta Zur in Gelsenkirchen offiziell verabschieden. Gleichzeitig wird Herr Reul ihren Nachfolger Tim Frommeyer offiziell in das Amt des Polizeipräsidenten einführen.

Zu diesem Festakt möchten wir interessierte Medienvertreter herzlich einladen.

Zu den Rednern gehört neben Innenminister Herbert Reul unter anderem die Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, Karin Welge.

Ort: Heilig-Kreuz-Kirche, Bochumer Straße 115, 45886 Gelsenkirchen Zeit: Freitag, 12. Januar 2024, um 9 Uhr

Medienvertreter, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis zum Mittwoch, 10. Januar 2024, telefonisch unter 0209 365 2010 oder per E-Mail an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de anzumelden.

Information für Fotografen: Direkt zu Beginn der feierlichen Veranstaltung wird der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, den zukünftigen Polizeipräsidenten Gelsenkirchens, Tim Frommeyer, auf einer Bühne in sein Amt einführen. Vor allem diese Ernennung bietet sich symbolisch für die gesamte Veranstaltung als Fotomotiv an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell