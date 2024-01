POL-GE: die Polizei Gelsenkirchen wünscht ein gutes neues Jahr 2024 und bedankt sich für eine weitgehend friedliche Silvesternacht

Gelsenkirchen (ots) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Gelsenkirchener Neustadt am Samstagabend, 30. Dezember 2023. Das ärztliche Personal eines Krankenhauses hatte um 22.18 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann mit schweren Stichverletzungen in die ...

mehr