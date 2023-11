Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstagabend (25.11.2023), gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Fritz-Bauer-Straße (ehemals Hindenburgstraße) in Darmstadt, bei dem der Fahrer eines weißen Golf 8 einen grauen Ford Focus rammte.

Flüchtig ist der unbekannte Fahrer des weißen Golfs, welcher zum Tatzeitpunkt die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Donnersbergring befuhr. Der weiße Golf trug einen höheren Schaden an der linken Fahrerseite davon. Der Schaden am beschädigten grauen Ford, welcher an der vorderen rechten Seite beschädigt wurde, wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2.Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Berichterstatter: Lenk, PK

Schwerpunkt-DGL: Romig, PHK

