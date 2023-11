Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt-Wilstedt und Wiemerskamp, Kreis Stormarn - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck, Münzen und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstählen- Polizei sucht Zeugen

Zu einer Tat ist es Freitag (17.11.2023) gekommen. Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Bökeneck eingedrungen und erbeuteten Schmuck, Münzen und Bargeld. Der Gesamtschaden dürfte in diesem Fall im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Betrages liegen. Die Bewohner hatten das Einfamilienhaus gegen 17.30 Uhr verlassen und stellten bei Rückkehr um 22.00 Uhr die Tat fest.

Ein weiterer Wohnungseinbruchdiebstahl ereignete sich in der Zeit vom 15.11.2023 (Mittwoch) bis 18.11.2023 (Samstag). Am Mittwoch verließen die Bewohner gegen 10.00 Uhr das Haus. Wegen der Abwesenheit der Eigentümer wurden Bekannte beauftragt, nach dem Rechten zu sehen. Diese stellten dann am 18.11.2023, gegen 12.30 Uhr fest, dass unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten. Die Räumlichkeiten wurden offenbar durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, wird zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden müssen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

