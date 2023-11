POL-DA: Bad König: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen und Waffen/Zwei Verdächtige in Haft

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (27.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsstand in der Straße "Im Rödling" und versuchten im Innenraum zwei Kassen aufzuhebeln. Da dies den Kriminellen nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute. In der darauffolgenden Nacht zum Dienstag ...

mehr