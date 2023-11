Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkaufsstände im Visier Krimineller

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (27.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsstand in der Straße "Im Rödling" und versuchten im Innenraum zwei Kassen aufzuhebeln. Da dies den Kriminellen nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute.

In der darauffolgenden Nacht zum Dienstag (28.11.) drangen Kriminelle gewaltsam in zwei weitere Verkaufsstände an der gleichen Anschrift ein. Dort erbeuteten sie unter anderem Werkzeug, Kleidung und Schmuck.

Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Schaden von rund 4000 Euro. Ob die drei Taten im Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen des zuständigen Kommissariats (K 42) aus Darmstadt. Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern können unter der Telefonnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell