Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm- Eder- Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Gestern Abend kam es gegen 23:30 Uhr auf der Landesstraße 3465 zw. den Ortschaften Knüllwald- Remsfeld und Knüllwald- Rengshausen zu einem Verkehrsunfall. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Homberg/ Efze berichteten, kam nach ersten Ermittlungen ein von Remsfeld her kommender PKW nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, die Beifahrerin wurde schwerst verletzt mittels Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel verbracht, wo sie kurze Zeit später verstarb. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden (ca. 3000 Euro).

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Landesstraße war bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges voll gesperrt.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell